Drie Nederlandse plofkrakers na achtervolging opgepakt in Duitsland

In Duitsland heeft de politie drie Nederlanders in de leeftijd van 23 tot 24 jaar gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe, in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond.

De verdachten gingen ervandoor in een auto, maar de politie zette de achtervolging in. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen verblindden ze de achtervolgende agenten met een laserpen.

Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarop vluchtten ze te voet een bos in. Een politiehelikopter ondersteunde de zoekactie van de agenten vanuit de lucht.

Op een filmpje op Twitter toont het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen hoe de verdachten met behulp van een warmtebeeldcamera vanuit een helikopter werden gevonden.