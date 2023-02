Blind maakt debuut voor Bayern, dat fluitend kwartfinales DFB Pokal bereikt

Daley Blind heeft woensdagavond zijn officiële debuut gemaakt voor Bayern München. Hij kwam tijdens de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 na ruim een uur spelen in het veld voor Dayot Upamecano.

De Oranje-international vertrok in de winterstop transfervrij bij Ajax en tekende niet veel later een contract bij Bayern, maar tot een debuut was het nog niet gekomen. Matthijs de Ligt begon in de basis, Ryan Gravenberch viel tegelijk met Blind in. Toen beide Nederlanders in het veld kwamen, was de wedstrijd al beslist met een 3-0 voorsprong voor Bayern.

Eric Maxim Choupo-Moting maakte na ruim een kwartier uit een voorzet van João Cancelo, de debutant die deze week overkwam van Manchester City, de eerste goal. Na een halfuur maakte Jamal Musiala de 2-0.