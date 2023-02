Rutte zegt voorzichtig sorry voor laat informeren Kamer in coronacrisis

Premier Rutte heeft voorzichtig 'sorry' gezegd voor het soms laat informeren van de Kamer tijdens de coronacrisis. In een debat over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanpak van de coronacrisis in de eerste zes maanden erkende Rutte dat er momenten waren geweest dat "het anders kon."

Onder meer SP-Kamerlid Hijink wilde van de premier weten of hij, terugkijkend op de crisis, de nachtelijke brieven en het te laat sturen van stukken naar de Kamer de aangewezen manier vond om de Kamer te informeren.

Rutte erkende dat er "best veel momenten" waren waarop er voldoende tijd was. Maar volgens de premier was het ook vaak zo dat er met spoed maatregelen moesten worden genomen vanwege snel oplopende besmettingen. Die crisismodus, waarbij het kabinet altijd maar "op het laatste moment tot besluitvorming kwam" en de stukken laat naar de Kamer werden verstuurd, kan een risico zijn geweest, zei Rutte. "Ook als de tijd er wel was. Als dat zo is, dan sorry."

Conflicten in kabinet

Volgens SP-Kamerlid Hijink bleef het kabinet lang hangen in de crisissfeer en leek het er soms op dat er "per persconferentie geregeerd" werd. Daarna werd er in de Kamer nog een beetje "nagetafeld" door de bewindslieden. Volgens Hijink is dit te lang gebeurd en had het kabinet na een week of zes uit die crisismodus moeten komen.

Rutte zei in het debat dat de coronamaatregelen vooral eind 2020 tot hoogoplopende conflicten in het kabinet leidden. Dat ging dan met name over de effecten van die maatregelen op de samenleving. "Maar dat was goed", zei premier Rutte, die ook aangaf dat al die discussies in het nieuws zijn gekomen.