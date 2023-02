'VS levert Oekraïne raket met bereik van 150 kilometer'

In de nieuwste wapenzending van de VS voor Oekraïne zijn raketten met een bereik van 150 kilometer opgenomen. Dat hebben persbureau Reuters en The Wall Street Journal van bronnen gehoord. De raketten die Oekraïne op dit moment in gebruik heeft, kunnen doelen op maximaal 80 kilometer bereiken. Het Witte Huis onthoudt zich van commentaar.

De GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) is een gps-geleide raket van Amerikaans-Zweedse makelij. Hij kan een explosieve lading van ongeveer 250 pond met grote precisie op een doel afsturen. Net als de raketten die Oekraïne nu inzet, kan de GLSDB met het Himars-lanceersysteem worden afgeschoten.

De verwachting is dat de Amerikaanse regering het besluit om verder reikende raketten naar Oekraïne te sturen deze week aankondigt. Niet bekend is wanneer Oekraïne over het nieuwe wapen kan beschikken. Volgens The Wall Street Journal heeft medeproducent Boeing de raket op voorraad. De nieuwe raketten stellen Oekraïne in staat om verder achter de Russische linies toe te slaan, bijvoorbeeld om de bevoorrading en de aanvoer van troepen te verstoren.