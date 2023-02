Al Ahly wint openingsduel WK clubteams, El Shahat in lijstje met Messi en Ronaldo

Hij heeft nu op drie verschillende WK's voor clubteams een doelpunt gemaakt. Dat lukte eerder alleen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Gareth Bale. El Shahat scoorde in de editie van 2018 namens Al Ain, en in 2020 en 2023 voor Al Ahly.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er in het Ibn Batouta stadion in Tanger een openingsshow met licht, vuurwerk en acrobatiek.

Het WK voor clubs in Marokko is woensdagavond begonnen met een wedstrijd tussen het Egyptische Al Ahly en Auckland City uit Nieuw-Zeeland. Al Ahly won met 3-0 en gaat naar de kwartfinales.

Tien minuten na de pauze besliste El Shahats teamgenoot Mohamed Sherif de wedstrijd door 2-0 te maken. Kort voor tijd maakte de Zuid-Afrikaan Percy Tau het feest voor de Egyptische ploeg compleet met de 3-0.

Diep in blessuretijd kreeg Adam Mitchell van Auckland nog rood van de Chinese scheidsrechter Ma Ning, gescoord werd er niet meer.

Real Madrid en Flamengo

Al Ahly speelt in de kwartfinales tegen Seattle Sounders uit de Verenigde Staten. Real Madrid en Flamengo stromen pas in de halve finales op 7 en 8 februari in. Real speelt dan tegen de winnaar van het duel tussen Al Ahly en Seattle Sounders, Flamengo neemt het op tegen Wydad of Al-Hilal.

De finale is op zaterdag 11 februari.