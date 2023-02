Beveiliging Schiphol ontdekt mes in riem van passagier

De marechaussee heeft op Schiphol een reiziger beboet die een mes in de gesp van zijn riem verstopt had. Het mes werd bij de veiligheidscontrole ontdekt.

De riem en het mes zijn in beslag genomen en er is een proces-verbaal opgemaakt. De man heeft op de luchthaven een boete betaald, meldt de marechaussee op Instagram. Het is niet bekend welke vlucht de man wilde nemen.

Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen of de man na het voorval op het vliegtuig is gestapt. Die vrijheid had hij, want als een proces-verbaal is opgemaakt en er een boete is opgelegd, is de beboete persoon in principe weer vrij om te gaan. De casus is dan afgedaan, aldus de woordvoerder.