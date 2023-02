Utrecht presenteert voorstel voor alternatief verbreding A27

In Utrecht is vanavond door bestuurders van de provincie en de gemeente Utrecht een eerste aanzet voor een alternatief voor de verbreding van de A27 gepresenteerd. De verbreding van de snelweg is zeer omstreden omdat er opnieuw een stuk bos bij Amelisweerd voor gekapt moet worden. In 1982 moest al een flink deel van het bos bij het landgoed Amelisweerd plaatsmaken voor de aanleg van de A27.

De provincie en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding van de snelweg van tien naar veertien rijstroken, maar het plan daarvoor werd eind 2020 toch door de minister omgezet in een tracébesluit. Onder meer naar aanleiding van protesten uit de regio is in het coalitieakkoord van de regering-Rutte IV de regio de mogelijkheid geboden om een alternatief voor deze verbreding uit te werken.

Het plan dat nu aan gemeenteraadsleden en de leden van Provinciale Staten is gepresenteerd, bestaat uit drie pijlers: de groei van het autoverkeer afremmen, het verhogen van de capaciteit van het bestaande traject bij Amelisweerd en het beter benutten van de omliggende wegen. Bij elke pijler horen verschillende bouwstenen die verder onderzocht worden.

Nieuwe ov-verbindingen en deelvervoer

Zo wordt onder meer onderzocht wat het effect is op de omvang van het autoverkeer als er in de hele stad Utrecht betaald parkeren wordt ingevoerd, als de werkgeversaanpak (waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren anders te reizen dan met de auto) wordt uitgebreid en als er betaald moet worden voor gebruik (rekeningrijden).

Verder wordt gekeken naar het effect van een lagere maximumsnelheid op de ring rond Utrecht en de mogelijkheid om het verkeer beter te verdelen over de overige wegen. Ook worden de gevolgen van nieuwe ov-verbindingen, deelvervoer (zoals deelauto's en deelfietsen) en snelle doorgaande fietsroutes onderzocht.

"Veel van het autoverkeer dat nu over de A27 rijdt, komt uit de stad of uit de buurt", zegt gedeputeerde Schaddelee die de portefeuille mobiliteit beheert. "Als we die mensen kunnen stimuleren om met het ov of met de fiets te gaan, of waar mogelijk een andere route te kiezen, dan is extra asfalt niet nodig. En hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd, een groene uitvalsbasis waar veel inwoners van stad en provincie aan gehecht zijn."