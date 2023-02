RKC wint inhaalduel van Go Ahead Eagles en komt linkerrijtje binnen

In het stadion in Waalwijk waren veel witte cowboyhoeden te zien. Daarmee hield RKC de herinnering levend aan de legendarische 5-4 winst op de Eagles in De Adelaarshorst in 2019 , toen RKC op miraculeuze wijze promotie naar de eredivisie afdwong. Na die wedstrijd vierde doelman Etienne Vaessen het feest namelijk met een witte cowboyhoed op het hoofd.

De wedstrijd in het Mandemakers-stadion stond oorspronkelijk voor zaterdag 21 januari op de planning, maar op die dag was het veld in Waalwijk bedekt door een dikke laag sneeuw. Het veld werd afgekeurd, waarna de KNVB de wedstrijd opnieuw inplande.

RKC Waalwijk heeft woensdagavond in de eredivisie met 3-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Dankzij de overwinning klimmen de Waalwijkers naar de negende plaats en komen ze het linkerrijtje binnen.

Vaessen stond woensdagavond ook op doel bij het treffen tussen beide teams en had dit keer een stuk minder te doen dan vier jaar geleden. Op een schot van Isac Lindberg, die in het zijnet belandde, hoefde hij niet in actie te komen en bij de enige goal van de Eagles, die in de blessuretijd van de eerste helft viel, was hij kansloos.

Uit een vrije trap nam José Fontán de bal in een keer op de slof. De RKC-doelman had het nakijken op die prachtige uithaal van de linksback.

Met dat doelpunt bracht Fontán Go Ahead op 1-1. RKC had namelijk ook al een keer gescoord in de eerste helft. Nadat de bezoekers tevergeefs om een strafschop hadden gevraagd bij de scheidsrechter en de VAR, rondde Mats Seuntjens aan de andere kant koelbloedig af.

Moeizaam op gang

Net als de eerste helft kwam ook de tweede helft moeizaam op gang. Pas in de 71ste minuut viel er weer wat te beleven in Waalwijk, toen Michiel Kramer een voorzet van Seuntjens van dichtbij binnenkopte.

Het slotakkoord was voor Yassin Oukili, die de bal fraai in de kruising schoot en de stand op 3-1 bracht.