De 'stille' strijd in Myanmar is twee jaar na de coup feller dan ooit

Twee jaar na de militaire coup lijken de onrust en het geweld in Myanmar naar de achtergrond verdwenen. De grote straatprotesten van twee jaar geleden hebben plaatsgemaakt voor 'stille protesten', waarbij demonstranten juist thuisblijven. Daar komt bij dat er, zeker in de westerse wereld, sinds de Russische inval in Oekraïne minder aandacht is voor Myanmar. Toch wil journalist Ole Chavannes het geen vergeten oorlog noemen. "De term 'vergeten' suggereert dat er niets in beweging is, terwijl er juist enorm veel gebeurt. De verzetsgroepen worden alleen maar sterker, de militaire regering heeft grote delen van het land niet in handen, en mag internationaal nergens aanschuiven. De coup is dus verre van geslaagd." Dat wil niet zeggen dat het einde aan de heerschappij van het leger in zicht komt. De junta heeft vandaag de noodtoestand met een half jaar verlengd. De beloofde verkiezingen worden uitgesteld - al was er in de internationale gemeenschap toch al weinig vertrouwen dat die eerlijk zouden verlopen. En het verzet slaagt er niet in op militair gebied een beslissende doorbraak te forceren. Grondtroepen versus luchtaanvallen Het regeringsleger vecht op het platteland nog dagelijks met de verzetsmilitie People's Defence Force (PDF) en de legers van verschillende etnische groepen. Deze etnische strijdgroepen vochten altijd al tegen de regering, maar sinds de coup zijn ze flink gegroeid. De PDF, die vlak na de coup werd opgericht, telt inmiddels tienduizenden jongeren.

PDF-troepen in de staat Kayin, in april 2022. - AFP

De PDF vocht tot voor kort voornamelijk met guerrillatactieken tegen het leger, maar de militie is aan het professionaliseren. "De onderlinge samenwerking tussen de PDF en de etnische groepen is de afgelopen maanden sterker geworden", zegt voormalig ambassadeur in Myanmar Laetitia van den Assum. "Daardoor is hun strategische vermogen om bepaalde doelen te treffen beter dan voorheen." Hierdoor zijn, volgens Van den Assum, vooral in het midden van het land de gevechten feller dan ooit. Aan de andere kant hebben de regeringstroepen één strategisch voordeel: ze beschikken over een luchtmacht. Met straaljagers en gevechtshelikopters, die door Rusland worden geleverd, valt de luchtmacht steeds vaker dorpen op het platteland aan. "Dit zijn vooral tactieken om het moreel van het verzet te breken", zegt Chavannes. Weinig openlijke vrienden Internationaal heeft de junta weinig legitimiteit voor zichzelf weten te creëren. De belangrijkste bondgenoot is nog altijd Rusland: het grootste deel van de wapens, voertuigen en brandstoffen voor het leger zijn afkomstig uit Rusland. In december meldde de Myanmarese staatskrant trots dat het Russische Rosatom zal helpen bij het bouwen van een Myanmarese kerncentrale. Andere belangrijke handelspartners zoals China en India zijn minder uitgesproken in hun steun aan de militaire regering. "Zij zijn als buurlanden vooral gebaat bij stabiliteit in de regio," zegt Chavannes. Bij resoluties tegen de junta bij de Verenigde Naties onthouden beide landen zich doorgaans van stemming.

Een zeldzaam protest in Mai County, twee jaar na de staatsgreep - Democratic Voice of Burma