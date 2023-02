Irritatie tussen VS en EU in groene wedloop: 'voor klimaat alleen maar gunstig'

De VS en Europa bieden tegen elkaar op met ambitieuze investerings- en klimaatplannen. Waar Europa in eerste instantie enthousiast was over de nieuwe klimaatambities van de VS, sloeg dat al snel om in irritatie. Brussel verwijt de VS dat het de eigen industrie voortrekt met de Inflation Reduction Act en kwam vandaag met een Europees antwoord. Waar strijden de grootmachten om en waar leidt het toe?

De Inflation Reduction Act is een pakket maatregelen ter waarde van 700 miljard dollar dat afgelopen augustus is aangenomen door het Amerikaanse Congres. Ongeveer de helft is bestemd voor klimaat- en milieuplannen. De maatregelen worden gefinancierd door een minimumbelasting van 15 procent voor bedrijven en het rijkste deel van de bevolking.

"Europa's eerste reactie was enthousiasme, maar dat is omgeslagen", zegt Roberta Haar, hoogleraar trans-Atlantische relaties. "Europa vraagt al lang aan de VS om rigoureus klimaatbeleid. Nu doet Amerika dat eindelijk en gaat Europa klagen. We zouden er hier juist om moeten juichen."

Er is nog iets dat meespeelt, zegt Herman Vollebergh, hoogleraar economie en milieubeleid aan Tilburg University: "Europa is al een tijd de wereldwijde vooroploper in klimaatbeleid. Nu krijgen we concurrentie en dat leidt kennelijk tot irritatie. Het is weer America first."

Eigen economie eerst

Maar dat is niet het enige. De voornaamste Europese zorgen betreffen de industriepolitiek en het protectionisme waar Amerika mee schermt. Industriepolitiek houdt in dat de overheid gericht stuurt op welke (grote) industrieën het wil bevorderen. Protectionisme betekent dat in de eerste plaats de eigen economie wordt beschermd en bevoordeeld ten opzichte van concurrentie uit het buitenland.

Een van de maatregelen uit de IRA is bijvoorbeeld dat Amerikanen tot 7000 dollar subsidie kunnen krijgen op de aankoop van een elektrische auto, maar alleen als die in Amerika gemaakt is. Zo vreest Duitsland dat de geliefde Duitse auto-industrie hierdoor in de verleiding komt om naar de andere kant van de oceaan te vertrekken.

Europa komt daarom met hun antwoord op de IRA: de GDIP.