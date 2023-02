Neanderthalers werkten verrassend samen bij de jacht op kolossale olifant

Neanderthalers hadden een veel groter talent voor samenwerking dan wetenschappers tot nu toe dachten, blijkt uit een nieuwe studie. Ze joegen zo'n 125.000 jaar geleden al in georganiseerd verband op bosolifanten, de grootste landdieren van de afgelopen 3 miljoen jaar.

Na bestudering van een grote hoeveelheid botresten van bosolifanten concluderen onderzoekers dat de neanderthalers gezamenlijk op jacht gingen om volwassenen bosolifanten te doden. Daarna werkten ze ook samen om de enorme hoeveelheden vlees van het gedode dier te drogen zodat het voor langere tijd bewaard kon worden. Niet alleen was de vroege mens in grotere groepen actief dan eerder gedacht, ook verbleef hij langer op één plek dan tot dusver werd aangenomen. Want het doden, aan stukken snijden en drogen van de duizenden kilo's vlees die zo'n olifant opleverde, moet veel tijd hebben gekost. De studie is gepubliceerd in Science Advances.

Emancipatie

Het is de volgende stap in de 'emancipatie' van de neanderthaler, die zo'n twintig jaar geleden in onze ogen nog een dom, primitief oermens was. Inmiddels weten we dat deze vroege mens het vuur beheerste, grotschilderingen maakte, de doden begroef en dna aan ons door heeft gegeven.