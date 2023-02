Britse staking in publieke sector is grootste in jaren

Honderdduizenden Britten die werken in de publieke sector hebben vandaag gestaakt. De belangrijkste eis is meer loon, omdat de salarisverhogingen al jaren achterblijven bij de prijsstijgingen.

Volgens de vakbonden deden bijna een half miljoen leraren, buschauffeurs, treinmachinisten, universiteits- en museummedewerkers en ambtenaren mee aan de grootste staking in het Verenigd Koninkrijk in jaren. De komende dagen worden meer stakingen en werkonderbrekingen verwacht, onder meer in de zorg.

Het afgelopen half jaar werd er vaker gestaakt, maar nooit in zoveel sectoren tegelijk als vandaag. De laatste keer dat er op zo'n grote schaal werd gestaakt was in 2011 toen 1 miljoen Britten het werk neerlegden.

Particuliere sector

De salarisstijging in de publieke sector bleef het afgelopen jaar achter bij die in de particuliere sector. Dat is volgens de bonden al jaren het geval, maar in de periode augustus-oktober liepen de verschillen verder op. De lonen in de particuliere sector stegen in deze periode tot 7,1 procent, het gemiddelde salaris in de publieke sector met 3,3 procent.

In dezelfde periode liep de inflatie op naar 10,5 procent, de sterkste stijging in veertig jaar. Volgens de bonden is het reële loon in de publieke sector ten opzichte van 2011 met 230 euro gedaald. Een verbetering zit er voorlopig niet in. Het Internationaal Monetair Fonds zei deze week dat de Britse economie dit jaar krimpt. Bij alle andere grote economieën wordt groei verwacht.

Ook in de particuliere sector waren de afgelopen tijd geregeld werkonderbrekingen. In de meeste gevallen werd een akkoord met de werkgevers bereikt. De werkgever in de publieke sector, de overheid, weigert vooralsnog aan de salariseisen toe te geven. De regering is bang dat de inflatie dan nog verder zal oplopen. Om dat te voorkomen en het eigen huishoudboekje meer in balans te brengen, wil de ploeg van premier Sunak juist snijden in de uitgaven en de belastingen verhogen.