UEFA laat het toe, maar Chelsea neemt 'enorm risico' met langdurige contracten

Chelsea heeft dit seizoen al zo'n half miljard euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Door hen langlopende contracten aan te bieden, kan de Londense club de enorme transfersommen over meerdere jaren afschrijven waardoor hun jaarbalans aan de financiële fair play-regels blijft voldoen.

Een risicovolle werkwijze, zeggen deskundigen. Maar de UEFA is niet voornemens om deze praktijken aan banden te leggen door bijvoorbeeld een maximale contractduur in te stellen van vijf jaar. Dat laat de Europese voetbalbond weten aan de NOS.

"We denken er wel aan om de lengte van de afschrijvingsperiode op maximaal vijf jaar te zetten in het kader van financiële stabiliteit in het Europese voetbal. Anders worden schuldproblemen doorgeschoven naar de toekomst", aldus de UEFA.

Risico's

Job Gulikers is docent/onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is gespecialiseerd in de financiële kant van het voetbal. Hij legt uit hoe Chelsea te werk gaat en wat de risico's zijn.