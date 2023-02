FBI zocht in vakantiewoning Biden naar geheime documenten

De FBI heeft het vakantiehuis doorzocht van de Amerikaanse president Biden in Rehoboth Beach, in de staat Delaware. De huiszoeking was onderdeel van het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar Bidens omgang met geheime documenten.

Afgelopen maanden werden meermaals geheime documenten en notities gevonden bij Biden, uit de tijd dat hij vicepresident was en uit zijn periode als lid van de Amerikaanse Senaat. De stukken zijn aangetroffen in een oud kantoor van Biden in Washington en in zijn woning in Wilmington.

Volgens de advocaat van Biden, Bob Bauer, zijn er vandaag geen vertrouwelijke stukken gevonden in het vakantiehuis. Wel zouden er wat documenten en notities zijn meegenomen voor nader onderzoek. Het lijkt volgens Bauer te gaan om stukken uit Bidens tijd als vicepresident. De FBI heeft hier nog niets over gezegd.

Volgens de advocaat was de president vooraf niet geïnformeerd over de huiszoeking van vandaag, maar heeft hij wel meegewerkt. Om die reden had de federale politiedienst geen huiszoekingsbevel nodig.

Vondsten bij Trump en Pence

Hoeveel geheime documenten er tot nu toe in het hele onderzoek zijn aangetroffen en hoe gevoelig die zijn, is ook nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er tot nu toe geen stukken zijn gevonden met atoomgeheimen.

Volgens de Amerikaanse wet moeten de president en de vicepresident na hun ambtstermijn hun documenten overdragen aan het Amerikaanse Nationale Archief. Ook bij oud-president Trump en oud-vicepresident Pence werden recent geheime documenten aangetroffen. Bij Trump zaten er ook documenten over nucleaire wapens van andere landen tussen.