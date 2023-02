Lowlands tikt met komende editie 'mijlpaal' van 300 euro per ticket aan

Verontwaardiging bij sommige Lowlandsgangers vandaag: het festival maakte namelijk allerlei bijzonderheden bekend over de komende editie in augustus. En hoewel het festival in Biddinghuizen lof oogst voor het binnenhalen van grote namen als Billie Eilish en Florence + The Machine, klinkt er ook kritiek op de nieuwe ticketprijs. Een driedaags ticket voor het hele festival kost voor het eerst 300 euro.

Twee pandemiejaren lang kon het populaire Nederlandse festival in Flevoland niet doorgaan. Vorige zomer volgde wel weer een editie: kaartjes gingen voor de prijs van 245 euro over de toonbank. Toen ging het om een stijging van 35 euro in vergelijking met 2021. En met de verhoging van dit jaar komt daar nog eens 45 euro bij.

"Het komt omgerekend neer op 15 euro extra per dag, dat is een flinke prijsstijging", erkent Bente Bollmann, marketing manager bij Mojo. Volgens hem zijn duurdere ticketprijzen dit jaar onvermijdelijk omdat de kosten voor organisator Mojo zijn toegenomen. En dat terwijl Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vorig jaar al van "de duurste Lowlands ooit" sprak.