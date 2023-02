Nationale ombudsman onderzoekt woningschade bij 'probleemkanaal' Almelo

De Nationale ombudsman begint een onderzoek naar de manier waarop de provincie Overijssel omgaat met woningschades bij Kanaal Almelo-De Haandrik.

De waterweg werd tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Al snel na de werkzaamheden meldden de eerste bewoners schade. Zo'n 400 huishoudens kampen sinds de werkzaamheden met schade aan hun woningen. Een aantal huizen raakte zelfs onbewoonbaar, veel huizen zijn nu gestut.

De provincie heeft meerdere onderzoeken laten uitvoeren naar de oorzaak van de schade aan de woningen. Uit onderzoek van kennisinstituut Deltares uit 2021 bleek dat er meerdere oorzaken zijn voor de verzakkingen. Daarbij speelt ook de veengrond onder de fundering van de huizen een rol. Niettemin erkende de provincie Overijssel dat de werkzaamheden hebben bijgedragen aan de problemen.

Onderzoek hoogleraar

De provincie heeft een schaderegeling opgezet, maar een deel van de bewoners voelt zich in de steek gelaten. Zo vinden zij dat hun situatie vergelijkbaar is met die van slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen.

De ombudsman gaat met het onderzoek in op het verzoek van hoogleraar Stefan van Baars van de Universiteit van Luxemburg. Van Baars geldt als een autoriteit op het gebied van geotechniek, het specialisme dat zich richt op bouwen in en op de grond.

Hij houdt zich al enige tijd bezig met de kwestie en stelt dat er in het onderzoek van Deltares cruciale fouten zijn gemaakt, waardoor de oorzaak van de problemen niet boven water kwam.

In gesprek met provincie

De ombudsman gaat onder andere in gesprek met betrokkenen bij de provincie Overijssel. Van hen wil de ombudsman weten hoe zij kijken naar de vertrouwenskwestie die bij de omwonenden van het kanaal speelt, meldt RTV Oost.

De ombudsman wil ook van de provincie weten welke rol zij voor zichzelf ziet in de nabije toekomst. De ombudsman benadrukt vooral naar de toekomst te willen kijken "Op deze manier denken wij het meest effectief te kunnen zijn voor de getroffen bewoners van het gebied."