Wiersma gaat met scholen praten over verbieden mobieltjes

Minister Wiersma gaat met scholen praten over het eventueel verbieden van mobieltjes in de klas. In de Tweede Kamer erkende hij dat mobieltjes de les kunnen verstoren, maar hij wees er ook op dat het aan scholen zelf is om daar beleid over te ontwikkelen. "Die ruimte is er en die ruimte pakken scholen ook."

Wiersma erkende ook dat het verwarrend kan zijn dat op één school de ene leraar het gebruik van mobieltjes in de les stimuleert en de ander juist niet. Het ministerie helpt scholen nu al bij de vraag hoe ze met mobiele telefoons omgaan. Maar die gesprekken wil hij intensiveren, liet hij weten na een motie van CDA en PVV. Hij laat zijn oordeel over die motie over aan het oordeel van de Kamer, wat in de praktijk betekent dat hij ermee kan leven.

CDA-Kamerlid Peters en zijn PVV-collega Beertema zijn al langer kritisch over het gebruik van mobiele telefoons in de klas. In hun motie staat dat "het goed volgen van onderwijs met een smartphone in de buurt feitelijk onmogelijk is en dat brede consensus ontstaat dat smartphones in de klas zeer problematisch zijn".

Volgens de motie moet het kabinet met scholen en andere partijen overleggen hoe smartphones uit de klas kunnen worden geweerd en of een landelijk verbod daarbij helpt." Die motie haalt waarschijnlijk een meerderheid in de Kamer.