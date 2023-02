Wærenskjold schenkt ambitieuze ploeg Uno-X eerste zege van het seizoen

Geen betere manier om die ambities kracht bij te zetten dan een overwinning. En die eerste zege dit seizoen is binnen, dankzij de sterke eindspurt van Søren Wærenskjold. De 22-jarige Wærenskjold was in de oplopende sprint van de derde etappe van de Ronde van Saudi-Arabië net iets sterker dan Jonathan Milan en Cees Bol.

🙌 @sorenweren and @UnoXteam can celebrate this beautiful win in Abu Rakah! 👏 #SaudiTour pic.twitter.com/O06p2Wh0YU

Surfen door de wind

Net als de 1.94 meter lange Milan staat Wærenskjold (1.91 meter) vooral bekend als een krachtpatser met een prima eindschot. Zo is hij regerend wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, terwijl hij in de wegwedstrijd derde werd.

"Bij de beloften was ik goed, maar ik heb nog nooit kunnen winnen bij de profs", zei Wærenskjold na zijn eerste profzege. "Vanochtend had ik ook niet gedacht dat ik vandaag zou kunnen winnen. De wind speelde een grote rol, op het einde kon ik een beetje 'meesurfen' met het peloton en zo kwamen we terug. In de etappe van dinsdag zaten we met de ploeg aan de verkeerde kant en moesten we tegen de wind inbeuken. Maar we hebben geleerd en begonnen vandaag aan de goede kant van de weg."