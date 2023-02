Ondanks transfermiljoenen richt PSV pijlen op volgend seizoen: 'Daar moeten we bij zijn'

PSV heeft een uiterst drukke transferperiode achter de rug. Een ding is duidelijk: sportief een stapje terug. De club uit Eindhoven koos er bewust voor om de tientallen binnengekomen miljoenen euro's niet direct te herinvesteren. Want ga maar na: na de verkoop van Cody Gakpo aan Liverpool (50 miljoen euro) en Noni Madueke (38 miljoen euro) was het voor de PSV-leiding verleidelijk om op de transfermarkt flink tekeer te gaan. Er passeerden de afgelopen weken veel namen. Brands benaderde zelfs Memphis Depay, hoe onrealistisch dat vanuit financieel oogpunt ook mag klinken. Uiteindelijk stonden Thorgan Hazard, Patrick van Aanholt en Fábio Silva achter de tafel met een PSV-shirt te poseren. Voor mening PSV-supporter een behoorlijk teleurstelling. Illustratief: de drie nieuwelingen zijn allemaal op huurbasis in Eindhoven neergestreken én zonder optie tot koop. Brands vertelt dat hij en PSV geen paniekvoetbal wilden spelen en kijkt naar de toekomst. "Nu zijn onze handen meer vrij voor de lange termijn", zo vertelt Brands tegen onder meer Voetbal International op de slotdag van de winterse transfermarkt.

"Komende zomer stellen we een selectie samen voor twee directe Champions League-plekken die dan via de eredivisie te verdienen zijn. Daar moeten we bij zijn. Zoals Ajax, Feyenoord, AZ en wellicht FC Twente dat ook willen..." Salarishuis Een ander speerpunt voor Brands was (en is) dat het salarishuis van PSV omlaag moest. De club investeerde de afgelopen jaren ontzettend veel in de spelersbeloningen. Ineens was het geen uitzondering dat voetballers zoals de inmiddels vertrokken Mario Götze, Eran Zahavi en Armindo Bruma tussen de 2 en 3 miljoen euro per jaar verdienden. "Onze salarissen zijn in vijf jaar gestegen van 37 naar 63 miljoen euro per jaar. Er kwam te veel stress op onze transferpolitiek. Druk die niet meer gezond was", legt Brands uit, waarmee hij ook indirect verwijst naar het vertrek van technisch directeur John de Jong, vorig jaar september. "Vorig jaar haalde PSV bruto 65 miljoen binnen met verkopen, maar was er netto een plusje van 1 miljoen... Dat kan niet elk jaar. We hebben de kosten nu wat naar beneden gekregen."

Eran Zahavi en Mario Götze verdienden bij PSV een vorstelijk salaris - ANP

Brands wil met zijn uitspraken overigens geen kritiek leveren op de besluiten van zijn voorganger en oud-collega Toon Gerbrands. "Geen kwaad woord over hem." "Ik had misschien wel precies dezelfde beslissingen genomen als zijn genomen onder zijn leiding, in het voetballandschap in 2018 en daarna", aldus Brands, die daarbij wijst naar opmars van Ajax, dat vanaf 2018 exceptioneel, en met succes, in zijn selectie ging investeren. "Alles is gewoon in goed overleg gegaan", vindt Brands. "De risico's zijn genomen in de wetenschap dat vanaf 2018 de inkomsten uit Europese toernooien sterk stegen. Maar na een aantal jaren zonder sportief succes kwam PSV deze zomer wel op een punt waarop er iets moest gebeuren."

Commercieel directeur Frans Janssen en algemeen directeur Marcel Brands van PSV op de tribune van het Philips Stadions - ANP