Kwart miljoen boete voor Tilburg en NedTrain voor misstanden met chroom-6

De rechtbank neemt het de twee partijen kwalijk dat ze nooit onderzoek hebben laten verrichten naar de mogelijke risico's van de blootstelling aan de verf, terwijl algemeen bekend was dat in oude verf gevaarlijke stoffen kunnen zitten. De gemeente en NedTrain hebben daarmee een onaanvaardbaar risico genomen, aldus de rechtbank.

Tussen 2004 en 2011 zette de gemeente ruim 800 werklozen aan het werk in een werkplaats van NedTrain. Ze moesten verf van oude treinen schuren als onderdeel van hun reïntegratie. De verf bevatte de kankerverwekkende stof chroom-6. Een deel van de werklozen liep ernstige gezondheidsschade op.

Naast het onderzoek van de onafhankelijke commissie besloot het Openbaar Ministerie om beide partijen te vervolgen voor het feit dat mensen daar in het kader van een werklozenproject onvoldoende beschermd moesten werken met chroom-6.

Een onafhankelijke commissie concludeerde in 2019 al dat de gemeente Tilburg en NedTrain verantwoordelijk waren voor het leed van de deelnemers. De gemeente en de NS boden excuses aan en gaven elke betrokkene 7000 euro. Mensen die ziek zijn geworden, kregen daar nog een bedrag bovenop, variërend tussen de 5000 en de 40.000 euro.

Commissie stelde gemeente en NedTrain in 2019 al aansprakelijk

De gemeente en NedTrain zijn volgens de rechtbank ernstig tekortgeschoten in hun zorgplicht. Zo kregen de deelnemers geen voorlichting en niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen om met chroom-6 te werken.

"De werkplaats van NedTrain was niet ingericht om te werken met gevaarlijke stoffen. Bij het schuren kwamen enorme hoeveelheden stof vrij. Deelnemers waren verplicht de werkzaamheden te doen omdat hun uitkering anders zou worden gekort of stopgezet", aldus de voorzitter van de rechtbank in Rotterdam.

"Beide hebben deze situatie veel te lang laten voortduren zonder onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico's voor de deelnemers."

Hogere boete

De rechtbank heeft gebruikgemaakt van een regel in het wetboek van strafrecht waardoor een hogere boete kan worden opgelegd dan eigenlijk kan. Het maximale bedrag zou eigenlijk 74.000 euro zijn, maar dat is, volgens de rechter, te weinig voor de twee organisaties met enorme begrotingen.

Daarom is de maximale boete van 250.000 euro opgelegd aan beide partijen, meldt Omroep Brabant. Over de gemeente Tilburg zegt de rechtbank ook dat die een voorbeeldfunctie heeft als overheidsorganisatie.