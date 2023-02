Vanavond op tv: Angstcultuur bij afhandelaars toeslagenschandaal • Tanks op het slagveld

Moeten toeslagenouders nog langer wachten?

De organisatie die de problemen van gedupeerden van de toeslagenaffaire moet oplossen, dreigt volledig vast te lopen. Het verloop van personeel is enorm. Er is sprake van een angstcultuur: ambtenaren durven problemen intern niet aan te kaarten, zeggen ze tegen Nieuwsuur. In de uitzending spreken we met verslaggever Jan Kleinnijenhuis en politiek duider Arjan Noorlander.