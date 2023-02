Tegenvaller Feyenoord richting eredivisietopper: Szymanski 'meerdere weken' uitgeschakeld

Feyenoord kan zondag in De Kuip tegen PSV niet beschikken over Sebastian Szymanski. De Poolse middenvelder heeft in aanloop naar de eredivisietopper (aftrap om 14.30 uur) te veel last van een knieblessure en moet daarvan "meerdere weken" herstellen, zo meldt Feyenoord.

Szymanski liep de kwetsuur afgelopen zondag op in het uitduel met FC Twente (1-1). Hij moest zich toen in de rust laten vervangen.

Pools international Szymanski, die dit seizoen door Feyenoord wordt gehuurd van het Russische Dinamo Moskou, nam dit seizoen in 24 wedstrijden zeven doelpunten en vijf assists voor zijn rekening voor Feyenoord.

Feyenoord begint de topper tegen PSV als koploper van de eredivisie en heeft na negentien speelronden een voorsprong van 4 punten op de Eindhovenaren, die derde staan.