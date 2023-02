Tweede lichaam gevonden na grote brand in Arnhem

De politie heeft een tweede lichaam gevonden na de grote brand van gisteren in Arnhem. Gisteravond werd de eerste dode gevonden. Wie de twee slachtoffers zijn en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht.

De brand ontstond gisterochtend in een woning in de wijk Sint Marten, in het noorden van de stad. Een hele straat werd ontruimd. Rond de middag was de brand onder controle.

Zeven woningen zijn onbewoonbaar. Volgens de brandweer ontstond de brand in twee herenhuizen en sloeg die over naar een hofje daarachter.

De vlammen sloegen 's ochtends metershoog uit de woning: