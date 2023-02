Toezichthouder ziet grote verschillen in energietarieven, eist meer transparantie

Het loont weer als consument om de tarieven van verschillende energiebedrijven te vergelijken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert grote verschillen in de prijzen, die op jaarbasis voor een huishouden kunnen oplopen tot honderden euro's. De toezichthouder vindt dat de energiebedrijven betere informatie moeten verschaffen aan huishoudens.

Ondertussen gaat de ACM de tarieven van de drie grootste energiebedrijven controleren om te zien of die niet onredelijk hoog zijn. De toezichthouder heeft nog geen concrete aanwijzingen dat Essent, Eneco en Vattenfall te hoge tarieven in rekening brengen, maar vanwege de gestegen energieprijzen, het prijsplafond en het magere aanbod van energiecontracten wil de ACM het toezicht op de energiesector intensiveren.

Lastig vergelijken

Om huishoudens een beter inzicht te geven in het aanbod en de gevolgen van het prijsplafond komt de ACM met een maandelijkse Monitor Consumentenmarkt Energie. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: "Uit onze monitor blijkt dat er grote verschillen zijn en dat er weer iets te kiezen is voor consumenten. Niet alle leveranciers doen moeite om klanten te werven en het aanbod is lastig met elkaar te vergelijken. Leveranciers moeten transparant zijn over hun tarieven en zorgen dat hun aanbod goed te vinden is."

In de maandelijkse energiemonitor kunnen mensen op basis van hun verbruik zien hoe de verschillende energiecontracten uitpakken. Dat doen energiebedrijven zelf volgens de ACM te weinig.

Vaste contracten

De grote energiebedrijven verwachten vanaf april weer langjarige contracten af te gaan sluiten. Vanaf april gelden nieuwe regels voor het opzeggen van een vast contract die gaan lijken op die van hypotheken. Een consument die een vast contract afsluit zit hier dan in principe aan vast. Mocht diegene er toch vanaf willen, dan gelden hogere opzegboetes dan tot nu toe het geval is.

Vanwege de hoge gas- en elektriciteitsprijzen daalde afgelopen jaar het aanbod van energiecontracten. Mensen die een nieuw contract moesten afsluiten, werden gedwongen een variabel contract af te sluiten tegen hele hoge prijzen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie gaat ook wettelijk vastleggen dat energiebedrijven weer langjarige contracten moeten aanbieden. Dat moet huishoudens enige zekerheid geven als het prijsplafond eind dit jaar verdwijnt.