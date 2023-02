Veerboot naar Noorwegen losgeslagen van kade Eemshaven

De MS Romantika, de veerboot van Nederland naar Noorwegen, is in de Groningse Eemshaven losgeslagen van de kade. Er zijn geen gewonden, maar er is wel schade.

De MS Romantika is de veerboot die tussen de Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen vaart. De situatie is weer onder controle. Volgens Groningen Seaports waren er geen passagiers aan boord. "Wel zijn omliggende schepen geraakt", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

De politie onderzoekt hoe de boot los heeft kunnen slaan. Volgens Holland Norway Lines ging het mis door de harde wind. "Daardoor sloegen de trossen los", zegt een woordvoerder tegen Dagblad van het Noorden.

Geen plek

De veerdienst kwam het afgelopen weekend ook al in het nieuws omdat de overtocht naar Noorwegen op het laatste moment werd afgeblazen. Een ander schip lag namelijk al aan de openbare kade waar de MS Romantika tijdelijk gebruik van moet maken.