België zet tweede kernreactor definitief stil

In België is kernreactor Tihange 2 definitief stilgelegd. Het is de tweede die wordt stopgezet. België heeft zeven kernreactoren. Vijf daarvan moeten uiterlijk in 2025 zijn uitgeschakeld.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zag toe op het uitschakelen van Tihange 2. Volgens hen is dat in alle veiligheid verlopen. "De definitieve stillegging verliep net zoals een gebruikelijke uitschakeling voor onderhoud", zegt het FANC. "Op emotioneel vlak was het echter een zeer bijzondere stop voor de site van Tihange, omdat hij het einde van 40 jaar exploitatie van reactor 2 inluidde."

Er zal nu een overgangsfase van vier jaar volgen, waarna de reactor afgebroken zal worden. Volgens het FANC zal het ontmantelen van de reactor ongeveer 15 jaar duren.

'Kernuitstap'

Tihange 2 was de tweede van de drie reactoren in het kerncentralepark van Tihange, in de provincie Luik. De reactor werd in 1983 in gebruik genomen. Behalve in een park in Tihange heeft België ook vier reactoren bij het dorp Doel, nabij Antwerpen.

Eind 2021 besloot België om afscheid te nemen van deze zeven reactoren en over te stappen op gascentrales. De zogenoemde 'kernuitstap' werd in het regeerakkoord vastgelegd. Doel 3 was eind september de eerste reactor die werd uitgeschakeld. Tihange 2 volgde nu als tweede.

De bedoeling was dat alle zeven kernreactoren in 2025 gesloten zouden zijn. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne en onder druk van de hoge gasprijzen besloot de regering dat twee reactoren, Tihange 3 en Doel 4, tien jaar langer openblijven, tot 2035.

Scheurtjes in stalen wanden

De kerncentrales zijn al decennialang een heikel punt in de Belgische politiek. De reactoren zijn in slechte staat. Zo zitten er scheurtjes in de stalen wanden van de inmiddels uitgeschakelde Tihange 2 en Doel 3. De centrales zijn geregeld stilgelegd voor reparatie en onderhoud.

Al in 2003 besloot het toenmalige kabinet dat kernreactoren ouder dan 40 jaar dicht moesten. Toch bleven de centrales langer open bij gebrek aan stabiele alternatieve energiebronnen.