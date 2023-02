ING kampt sinds vanochtend met een storing bij het online bankieren. Het lukt klanten niet om in te loggen in de app en de website, waardoor het ook niet mogelijk is om bijvoorbeeld geld over te maken of het saldo in te zien.

De storing is begonnen tussen 10.00 en 10.30 uur. Waardoor de storing is veroorzaakt, is volgens de woordvoerder nog niet bekend. Klanten kunnen nog wel geld opnemen en pinnen, ook via de telefoon.