Gekkekoeienziekte op Nederlandse boerderij, geen gevaar voor mensen

Op een Nederlandse boerderij is de gekkekoeienziekte aangetroffen. Dat heeft minister van Landbouw Adema vanmiddag aan de Tweede Kamer geschreven. Wageningen BioVeterinary Research heeft het kadaver van het dier onderzocht en vastgesteld dat die het niet via veevoer heeft gekregen, maar door een natuurlijke oorzaak.

Dat betekent dat er vermoedelijk sprake is van een geïsoleerd geval. Het vlees van het rund is bovendien niet in de voedselketen terechtgekomen en vormt geen gevaar voor de voedselveiligheid, aldus minister Adema.

De ziekte werd vastgesteld op een boerderij, maar waar die ligt wilde het ministerie niet bekendmaken. De boerderij werd na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd. Dat betekent dat het bedrijf geen dieren of mest mag afvoeren.

Varianten

De ziekte komt in twee varianten voor. Om erachter te komen om welke variant het ging, was onderzoek van het kadaver nodig. Uit dat onderzoek bleek na het verschijnen van de Kamerbrief dat het om de zogenoemde atypische variant gaat.

De atypische variant werd in 2011 voor het laatst in Nederland gevonden en kan spontaan ontstaan. Dat gebeurt vaker wanneer koeien ouder worden.

Het dier in kwestie was 8 jaar oud en stierf een natuurlijke dood. De autoriteiten kwamen de ziekte op het spoor door een routinecontrole van kadavers, maakte Wageningen Bioveterinary Research aan het einde van de middag bekend.

De NVWA voert bron- en contactonderzoek uit. In een tweede brief aan de Kamer schrijft minister Adema dat er preventief dertien dieren moeten worden afgemaakt, onder meer kalfjes van de betreffende koe. Dat is in lijn met Europese regelgeving.

Dodelijke hersenziekte

In de oorspronkelijke Kamerbrief schreef minister Adema dat wanneer er sprake zou zijn zijn van de 'atypische variant', de besmetting daarmee zou zijn afgerond. Was de klassieke variant aangetroffen, dan hadden er maatregelen voor de voedselveiligheid moeten worden ingesteld. Bovendien moeten bij die variant ook zo snel mogelijk andere runderen die het getroffen voedsel hebben gegeten worden opgespoord.

Sinds eind jaren 90 zijn er tientallen gevallen van de klassieke variant aangetroffen bij koeien in Nederland. De rundveeziekte kan bij mensen een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaken, een dodelijke hersenziekte.