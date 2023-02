Gekkekoeienziekte aangetroffen op Nederlandse boerderij

Op een Nederlandse boerderij is de gekkekoeienziekte aangetroffen, schrijft minister van Landbouw Adema aan de Tweede Kamer. Het vlees van het rund is niet in de voedselketen terechtgekomen en vormt geen gevaar voor de voedselveiligheid, zegt hij.

De ziekte werd vastgesteld op een boerderij, maar waar die ligt wil het ministerie niet bekendmaken. De boerderij is na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd. Dat betekent dat het bedrijf geen dieren of mest mag afvoeren.

Wageningen BioVeterinary Research doet onderzoek naar het kadaver van het besmette dier. Daaruit moet blijken om welke variant van de ziekte het gaat.

Kadavers onderzocht

De zogenoemde atypische variant werd in 2011 voor het laatst in Nederland gevonden en kan spontaan ontstaan door ouderdom. De 'klassieke' variant komt voort uit het eten van besmet veevoer.

De NVWA voert bron- en contactonderzoek uit. Dat houdt in dat nakomelingen van het besmette dier worden opgespoord en gedood. Ook runderen die hetzelfde voer hebben gekregen en die met de besmette koe zijn opgegroeid, worden geslacht. Ook die kadavers zullen vervolgens worden onderzocht op de ziekte.

Dodelijke hersenziekte

Mocht er sprake zijn van de 'atypische variant' dan is de besmetting afgerond, schrijft Adema aan de Kamer. Wordt de klassieke variant gevonden, dan zullen er volgens de minister maatregelen worden ingesteld voor de voedselveiligheid.

Sinds eind jaren 90 zijn er tientallen gevallen van de klassieke variant aangetroffen bij koeien in Nederland. De rundveeziekte kan bij mensen een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaken, een dodelijke hersenziekte.