Ariëns en Hendriks winnen Alternatieve Elfstedentocht: 'Ben zo gelukkig'

Onder een waterig zonnetje werd de race bij de mannen kleur gegeven door zestien koplopers, onder wie toppers als Mats Stoltenborg en Jeroen Janissen en ook de Nieuw-Zeelander Peter Michael.

In de finale werden meerdere pogingen gedaan om uit de kopgroep te demarreren. Nadat een poging van Ronald Haasjes was mislukt, ging Janissen ervandoor. Hij leek meer succes te hebben, maar op zo'n 400 meter van de meet denderde het peloton over hem heen.

De 33-jarige Ariëns, eerder winnaar in 2017, bleek vervolgens de snelste.

Hendriks beste vrouw

Bij de vrouwen ging de zege naar Hendriks. De 30-jarige schaatsster van A6.nl was zondag al derde bij de Open NK. Hendriks was Roza Blokker en Merel Bosma in de sprint te snel af.

Hendriks verbaasde zichzelf door in de sprint iedereen voor te blijven. "Nooit, maar dan ook nooit had ik gedacht dat ik deze wedstrijd kon winnen'', jubelde de afgestudeerde arts uit Zwolle.

Ze gold jarenlang als grote belofte in het peloton, maar kon die status nooit echt waarmaken. Ze richtte zich op haar studie medicijnen en keerde vorig seizoen terug in het peloton. "Vrijdag heb ik gewoon weer dienst op de poli, of ik hier nou eerste word of laatste."