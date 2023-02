Koptelefoon op zwarte lijst: dartbond past reglement aan na optreden Price

Gerwyn Price mag geen koptelefoon meer dragen tijdens dartswedstrijden. Tijdens het afgelopen wereldkampioenschap verscheen hij op het podium met een koptelefoon. Price had al vaker aangegeven dat het boegeroep hem had gestoord tijdens wedstrijden.

Tegenstander Michael van Gerwen zei toen na afloop al dat hij dacht dat het volgend jaar niet meer zou mogen. Hij heeft gelijk gekregen: de Darts Regulation Authority, de tuchtcommissie van de sport, heeft de reglementen aangepast. De koptelefoon wordt verboden.

Twijfel bij Price

Na afloop liet Price via sociale media weten te twijfelen over komende deelnames aan het WK. "Zo frustrerend, je speelt heel het jaar voor dit ene toernooi. Succes aan iedereen die er nog in zit", postte Price. "Ik weet niet zeker of ik ooit nog op dit evenement zal spelen."