WK voor clubteams in Marokko: weer Real Madrid of toch Flamengo?

De openingswedstrijd start om 20.00 uur in het stadion Ibn Batouta in Tanger.

Real Madrid en Flamengo komen pas in de halve finales op 7 en 8 februari in actie. Hun tegenstanders uit de andere continenten strijden in de eerste en tweede ronde om de andere plekken in de halve finale. De finale is op zaterdag 11 februari.

FIFA Club World Cup werd in 2000 voor het eerst gehouden, met het Braziliaanse Corinthians als winnaar. Na de tweede editie in 2005 is het jaarlijkse gehouden. De laatste winnaar was Chelsea, dat in de finale Palmeiras versloeg.