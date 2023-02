Verdachten fatale steekpartij Emmen ook verdacht van poging tot overval

De drie verdachten van een fatale steekpartij in Emmen in januari worden er ook van verdacht dat zij diezelfde avond hebben geprobeerd een tankstation in Emmen te overvallen, meldt het Openbaar Ministerie. Bij het steekincident kwam een 26-jarige vrouw om het leven.

De steekpartij gebeurde in een jeugdzorginstelling. Het slachtoffer was een begeleidster van de instelling. De vrouw uit Groningen overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Kort na het incident werden de eerste twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Emmen en een 16-jarige jongen uit de gemeente De Wolden. Enkele dagen later werd ook een derde verdachte aangehouden. Deze 19-jarige komt eveneens uit Emmen.

Voorarrest verlengd

Het OM zegt dat het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij een geweldsincident waarbij een 26-jarige vrouw is overleden. Twee van hen wordt daarnaast verweten dat zij op de dag van het steekincident een ander persoon van zijn vrijheid hebben beroofd, meldt RTV Drenthe. Diegene was aanwezig in het pand waar het geweldsincident plaatsvond.

Het voorarrest van de verdachten is met zestig dagen verlengd. Wel heeft de officier van justitie besloten dat ze niet meer in volledige beperkingen hoeven te zitten. Dat betekent dat ze niet alleen meer contact mogen hebben met hun advocaat. Het onderzoek naar de incidenten rond de drie is nog in volle gang, aldus het OM.