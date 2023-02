Dr. Phil stopt na 21 jaar met zijn dagelijkse talkshow

Phil McGraw gaat na 21 jaar stoppen met advies geven aan opstandige tieners, disfunctionele families en aan lager wal geraakte beroemdheden. Zijn dagelijkse talkshow op tv, die wereldwijd werd uitgezonden, stopt later dit jaar.

Het programma was in 2002 voor het eerst te zien. McGraw adviseerde vooral mensen die problemen hadden, vaak op gebieden als financiën, gewicht, gezinssituaties, verslavingen en huwelijksproblemen.

"Met deze show hebben we duizenden gasten en miljoenen kijkers geholpen met allerlei problemen", schrijft de 72-jarige presentator in een verklaring. Hij noemt het programma "een ongelooflijk hoofdstuk" in zijn leven en carrière. "Maar er is nog zoveel meer dat ik wil doen."

'Dr. Phil' werd eind jaren 90 bekend als vaste gast in de talkshow van Oprah Winfrey en kreeg daar veel waardering voor zijn volkse, rechttoe-rechtaan advies. Hij heeft een doctoraat in de klinische psychologie, maar stopte in 2006 met het verlengen van zijn licentie.

Geen psychologie, maar entertainment

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont heeft in het NOS Radio 1 Journaal inhoudelijke kritiek op Dr. Phil. "Het is echt entertainment. Er is geen hele goeie psychotherapeut in hem verloren gegaan - dat vindt hij overigens zelf ook."

Hij ziet dat het programma kijkers aan het denken heeft gezet over gedrag en gevoel. "Daar kun je als kijker iets aan gehad hebben." Maar voor gasten was het anders. "Het leven van een gast die misbruikt was, moest bijvoorbeeld in een programma van 50 minuten kantelen. Zo werkt dat niet. Ik denk dat hij soms meer schade heeft aangericht dan dat hij echt geholpen heeft."

Een bekend fragment is een meisje van 13 dat de confrontatie met het publiek zoekt en roept "Catch me outside, how about that". Die uitspraak ging een eigen leven leiden op internet: