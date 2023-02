Transfercarrousel komt tot stilstand: drukte in eredivisie, Chelsea volledig op hol geslagen

Een andere opvallende naam keerde op het laatste nippertje terug op het oude nest: Marco van Ginkel stapt over van PSV naar Vitesse, de club waar het allemaal voor hem begon. Van Ginkel wordt in Arnhem herenigd met Davy Pröpper, Nicolas Isimat-Mirin en trainer Phillip Cocu.

De Noorse spits Bjørn Johnsen, een sensatie bij ADO Den Haag in het seizoen 2017/2018 met negentien goals en een tweede plaats op de topscorerslijst, verruilt Montréal voor SC Cambuur.

Zo keerden op de valreep een aantal opvallende namen terug in de eredivisie. Elvis Manu, voormalig smaakmaker van Feyenoord, is de komende tijd te zien bij FC Groningen, dat de aanvaller huurt van het Bulgaarse Botev Plovdiv.

De miljoenen vlogen de voetbalclubs en zaakwaarnemers weer om de oren tijdens de winterse transferperiode, die gisteren werd afgesloten met een drukke Deadline Day voor met name de Nederlandse clubs.

PSV sloeg zijn slag op de laatste transferdag: de Belgische international Thorgan Hazard kwam op huurbasis over van Borussia Dortmund en Patrick van Aanholt van Galatasaray. Van Aanholt vervangt Philipp Max, die dinsdag eveneens op huurbasis naar Eintracht Frankfurt vertrok.

De Nederlandse clubs in het betaalde voetbal hebben deze winter 167 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid spelers aan te trekken of af te staan. Dat zijn tien transfers meer dan in de winterse transferperiode halverwege het vorige seizoen, meldt voetbalbond KNVB.

De laatste transfer voordat het zogenoemde transferwindow om middernacht gesloten werd, kwam op naam van Vicente Besuijen. De aanvaller maakte de overstap van het Schotse Aberdeen naar het Rotterdamse Excelsior.

In totaal waren er binnen Nederland 53 transfers. Vijftig voetballers werden overgenomen van clubs uit het buitenland. 64 spelers vertrokken juist uit Nederland. In de laatste 24 uur werden nog 48 deals gesloten.