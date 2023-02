Zoekgeraakt radioactief buisje van 8 millimeter teruggevonden in Australië

In het westen van Australië is een minuscuul buisje met radioactief materiaal teruggevonden dat twee weken geleden was zoekgeraakt. Het zilveren buisje met de sterk radioactieve stof cesium-137 was vermoedelijk van een vrachtwagen gevallen en in de berm van een 1400 kilometer lange snelweg terechtgekomen.

Het radioactief materiaal is onderdeel van een meetinstrument voor de mijnbouw in de afgelegen regio Kimberley in West-Australië. De meter werd op 10 januari verpakt voor transport naar de stad Perth. Twee weken later kwamen inspecteurs erachter dat het instrument niet meer compleet was.

Daarop sloegen de autoriteiten alarm. De radioactieve stof cesium-137 kan stralingsziekte of, bij aanraking, brandwonden veroorzaken. De complete route van 1400 kilometer werd de afgelopen week uitgekamd.