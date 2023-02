A15 weer deels open na zwaar ongeluk, man zwaargewond

Vanwege een zwaar ongeluk bij knooppunt Valburg was de A15 richting Gorinchem vanochtend afgesloten voor politieonderzoek. Inmiddels is de linkerrijstrook weer open.

Rond 05.30 uur botste een automobilist achterop een vrachtwagen, meldt Omroep Gelderland. De auto vloog in brand. Omstanders die het zagen gebeuren, stapten uit en trokken het slachtoffer uit de auto. De man is zwaargewond meegenomen naar het Radboudumc in Nijmegen. De brandweer heeft het voertuig geblust.

Spookrijder

Ook de A12 bij Arnhem was vanochtend even afgesloten. Tussen de Duitse grens en Arnhem botste een spookrijder op een vrachtwagen. Ook daar is de weg weer vrij.