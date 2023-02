Na sterk WK met Marokko krijgen Ziyech en Amrabat hun toptransfers nét niet

Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat werden na hun sterke optredens op het WK met Marokko in verband gebracht met verschillende Europese topclubs, maar zien uiteindelijk allebei een droomtransfer aan hun neus voorbijgaan.

Amrabat (26) speelt met Fiorentina in de middenmoot van de Italiaanse Serie A, maar wekte na het WK de interesse van FC Barcelona. De laatste dagen werd er in de internationale media veelvuldig bericht over het bod van de Catalanen, die de voormalige middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord in eerste instantie wilden huren.

Met genoemde bedragen van in totaal rond de veertig miljoen euro werd het serieus. En Amrabat zelf liet via een cryptische boodschap op Instagram blijken er wel in te geloven: "Ga er nu voor, de toekomst is niemand beloofd."

Barcelona zette echter niet door op Deadline Day.