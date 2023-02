Horeca gaat weer werken met zwarte lijst om overlastgevers te weren

Horecaondernemers in zeven steden gaan weer overlastgevers bijhouden op een zwarte lijst. Wie vecht in een horecazaak, een wapen gebruikt of iemand mishandelt, kan voortaan door meerdere ondernemers gezamenlijk aan de deur worden geweigerd. Er komt een nieuw meldsysteem, waarvoor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toestemming heeft gegeven, schrijft Trouw.

Volgens de krant gaat het om 137 ondernemers in zeven horecagebieden, die mogen werken met een centrale database om overlastgevers te registreren. Het gaat om zaken in de binnensteden van Haarlem, Amersfoort, Roosendaal en Zwolle. Ook in Enschede, Almelo en Emmen is door de privacywaakhond groen licht gegeven om met het nieuwe systeem te werken.

Horecaondernemers gebruikten al jarenlang zwarte lijsten om overlastgevers buiten hun zaak te houden. Wie zich in een kroeg misdroeg, kon vijf jaar ook niet in andere zaken in het uitgaansgebied naar binnen. Maar door de invoering van de nieuwe privacywetgeving (avg) in 2018 kwam dat systeem te vervallen, omdat het niet meer aan de nieuwe regels voldeed.

Nieuw registratiesysteem

Horecabond Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft nu een nieuw protocol opgesteld, wat privacywaakhond AP heeft goedgekeurd. Ondernemers kunnen straks gasten die zich hebben misdragen laten registreren in een centrale database. Zij kunnen dan maximaal twee jaar geweigerd worden door andere zaken in hetzelfde uitgaansgebied, in tegenstelling tot de vijf jaar in het oude systeem.

Die zwaarste ontzegging is voor overlastgevers die een wapen hebben gebruikt of iemand zwaar hebben mishandeld. Volgens Trouw leiden lichtere mishandelingen, diefstal of drugshandel tot een ontzegging van een jaar. Wie vecht in een horecazaak, iemand aanrandt of met vals geld betaalt, kan drie tot zes maanden in alle zaken in een gebied niet naar binnen.

Bezwaar

De AP heeft dit nieuwe model goedgekeurd omdat daarin de privacy beter is gewaarborgd. Er zijn meer eisen gesteld aan de beveiliging van het registratiesysteem, zodat alleen deelnemende horecaondernemingen in de database kunnen kijken. Ook kunnen een overlastgevers altijd zelf zien hoe en waarom zij in het systeem staan geregistreerd. Ze kunnen ook bezwaar maken bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Volgens KHN zijn ondernemers in tientallen horecagebieden geïnteresseerd in het werken met het nieuwe registratiesysteem. "Dit is een heel belangrijk instrument en bewezen effectief", zegt de Amsterdamse regiomanager Eveline Doornhegge in Trouw. "Het werkt preventief tegen allerlei vormen van overlast."