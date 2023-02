Inflatie zakt snel door prijsplafond energie, voeding wel steeds duurder

De inflatie loopt snel terug. In januari kwam de inflatie uit op 7,6 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een maand eerder was de inflatie nog 9,6 procent.

Sinds februari 2022 is de inflatie niet zo laag geweest. De afname komt vooral doordat energieprijzen sinds oktober aan het dalen zijn. In oktober was de inflatie nog meer dan 14 procent. Daar komt het prijsplafond op energie nog bovenop, dat op 1 januari is ingegaan.

Boodschappen doen in de supermarkt wordt wel steeds duurder. In januari liepen de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak op met 14,5 procent, tegenover 14 procent een maand eerder.