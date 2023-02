Wekdienst 01/02: Strafeis in zaak-De Mos • Herdenking Watersnoodramp

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het OM komt met een strafeis tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en zes andere verdachten. Ze staan onder meer terecht voor ambtelijke corruptie en het vormen van twee criminele organisaties.

De Watersnoodramp in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt herdacht. Bij de ramp in 1953 kwamen in Nederland 1836 mensen om het leven. Er is onder meer een herdenking in Ouwerkerk, die vanaf 10.30 uur rechtstreeks is te volgen via NOS.nl, de NOS-app en NPO 1.

De Tweede Kamer bespreekt het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de manier waarop het kabinet het begin van de coronacrisis heeft aangepakt.

In Brussel komt Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen met het Green Deal Industrial Plan om bedrijven en de industrie te verduurzamen. Dat is een pakket bestaande uit subsidies, leningen en belastingvoordelen.

Wat heb je gemist?

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk lijken dicht bij een akkoord over de douane-unie met Noord-Ierland. Daarmee is er mogelijk een oplossing in zicht is voor de aparte status van Noord-Ierland na de Brexit, meldt de Britse krant The Times.

Brussel zou een voorstel van de Britten hebben goedgekeurd om geen routinecontroles uit te voeren op producten die bedoeld zijn voor Noord-Ierland. Ook over het Europese Hof van Justitie zou de EU wat eisen hebben laten varen. Met de doorbraak kan er een einde komen aan de lange strijd over de positie van Noord-Ierland na de Brexit.