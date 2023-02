Chelsea maakt van Enzo Fernández duurste Premier League-speler ooit: 121 miljoen

Chelsea heeft van Enzo Fernández de duurste Premier League-speler ooit gemaakt. De Engelsen maken na een lange periode van moeizame onderhandelingen 121 miljoen euro over naar Benfica.

Het vorige Premier League-record stond op naam van Jack Grealish, die in 2021 voor 100 miljoen pond (zo'n 113 miljoen euro) de overstap maakte van Aston Villa naar Manchester City.

Met de verkoop van Fernández pakt Benfica een flinke winst. Een halfjaar terug namen de Portugezen de Argentijn namelijk voor iets meer dan tien miljoen euro over van River Plate, waar hij de jeugdopleiding doorliep. River Plate ontvangt nu 25 procent van de transfersom.

Grote doorbraak op gouden WK

De net 22 jaar geworden Fernández kende eind vorig jaar zijn grote doorbraak. Hij debuteerde vlak voor het WK bij Argentinië, mocht drie keer invallen in oefenduels en begon het WK dan ook op de bank.

Na zijn late goal tegen Mexico (2-0 winst) in de groepsfase speelde de middenvelder zich echter in de basis, met de wereldtitel in zijn tiende interland (en een enorme stijging van zijn transferwaarde) als gevolg. Na de finale werd hij uitgeroepen tot grootste talent van het WK.