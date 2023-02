Keizertamarinapen weer terug na reeks verdwijningen van dieren in Dallas

De twee apen die maandag werden meegenomen uit de dierentuin in de Amerikaanse stad Dallas zijn teruggevonden in een verlaten huis. Er is niemand gearresteerd en daardoor blijft het de vraag wie het op de dieren heeft voorzien.

De politie kreeg een tip en vond de apen veilig in een kast. De keizertamarins zijn naar de dierenarts gebracht.

Het verblijf van de keizertamarinapen was opengeknipt. Eerder werden hokken van andere dieren opengemaakt, een nevelpanter ontsnapte en een gier werd onder verdachte omstandigheden dood gevonden.

Intussen zijn ook in de staat Louisiana twaalf doodshoofdapen door onbekenden uit een dierentuin gestolen. Onderzocht wordt of de incidenten in Dallas en Louisiana met elkaar te maken hebben.