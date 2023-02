'Toenadering Brussel en Verenigd Koninkrijk over kwestie Noord-Ierland'

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk naderen een akkoord over de douane-unie, waarmee mogelijk een oplossing in zicht is voor de aparte status van Noord-Ierland na de Brexit. Dat meldt de Britse krant The Times.

Brussel zou een voorstel van de Britten hebben goedgekeurd om geen routinecontroles uit te voeren op producten die bedoeld zijn voor Noord-Ierland.

De EU zou er ook mee hebben ingestemd dat het Europese Hof van Justitie alleen een uitspraak mag doen over Noord-Ierland als de rechters in dat land een zaak doorverwijzen. Eerder ging de EU daar niet mee akkoord. De exacte rol van het Europese hof zou nog onderwerp zijn van discussie. Ook over de regels bij het keuren van vee wordt nog gesproken.

Noord-Ierland-protocol

Met de doorbraak komt mogelijk een einde aan de lange strijd over de positie van Noord-Ierland na de Brexit. Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU drie jaar geleden zijn er handelsafspraken van kracht over Noord-Ierland, maar volgens de Britten destabiliseren die de politieke situatie in dat land. Ook wordt de Britse interne markt erdoor geraakt.

De Britten wilden koste wat kost voorkomen dat er een harde landsgrens komt tussen Noord-Ierland en Ierland, omdat daardoor de spanningen zouden kunnen oplopen. Bij de Brexit werd afgesproken dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt. Sindsdien golden er allerlei beperkingen voor de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het koninkrijk.

De Britse regering besloot vorig jaar de afspraken over Noord-Ierland uit het Brexit-akkoord eenzijdig te wijzigen. Daarop zette de EU een strafprocedure in gang.

The Times meldt nu op basis van Britse regeringsbronnen dat de partijen een akkoord naderen over de kwestie Noord-Ierland.