Amerikaanse vicepresident Harris naar begrafenis slachtoffer politiegeweld

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zal aanwezig zijn bij de begrafenis van Tyre Nichols, de zwarte man die door politiegeweld in de stad Memphis om het leven kwam. Hij werd door politiemensen in elkaar geslagen nadat ze hem hadden aangehouden.

Dominee Al Sharpton zal een toespraak houden bij de afscheidsdienst. Familieleden van Breonna Taylor en George Floyd, die ook door geweld van politieagenten de dood vonden, zullen ook bij de dienst aanwezig zijn.

Kritiek op politie

De afgelopen weken groeide de kritiek op de handelwijze van de openbaar aanklager en de politie. De 29-jarige Amerikaan werd op 7 januari aangehouden vanwege roekeloos rijgedrag. Een groep agenten mishandelde hem vervolgens en Nichols overleed drie dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie van Memphis heeft vrijdag videobeelden vrijgegeven van de mishandeling. Te zien en te horen is hoe Nichols door agenten, die net als hij zwart zijn, hardhandig uit zijn auto wordt gehaald en daarna wordt geslagen en geschopt.

Ontslag

De vijf zwarte agenten zijn ontslagen. Zij worden onder meer verdacht van second-degree murder, wat in Nederland vergelijkbaar is met doodslag. Als de agenten worden veroordeeld, kunnen zij een celstraf krijgen van 15 tot 60 jaar. Een zesde agent is ontheven uit zijn functie. Waar hij van wordt verdacht is niet duidelijk.

Ook drie medewerkers van de brandweer in Memphis zijn ontslagen naar aanleiding van het incident. Het gaat om twee medici en een chauffeur die meerdere beleidsregels en protocollen hebben geschonden.