Botman met uitzinnig Newcastle naar finale op Wembley, waar mogelijk United wacht

Newcastle is sinds de Saudische overname bezig aan een opmars. In de Premier League staat het elftal van Eddie Howe op de verrassende derde plaats. Volgende maand gaan 'The Magpies' proberen om hun eerste grote nationale prijs sinds 1955, toen de FA Cup werd gewonnen, te pakken.

De eindstand stond al binnen een halfuur op het scorebord. Sean Longstaff zette St James' Park (ruim 50.000 fans) in vuur en vlam met twee vroege goals. Namens Southampton bleef het bij de aansluitingstreffer van Ché Adams. Newcastle eindigde het duel met tien man, na rood voor Bruno Guimarães in de slotfase.

Na 47 jaar staat Newcastle United weer in de finale van de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De ploeg van de Nederlandse verdediger Sven Botman was voor de tweede keer te sterk voor Southampton.

In die finale, op zondag 26 februari op het iconische Wembley, wacht hoogstwaarschijnlijk het Manchester United van Erik ten Hag, dat woensdagavond op Old Trafford een 3-0 voorsprong verdedigt tegen Nottingham Forrest.

De Vrij en Dumfries kegelen Nederlands trio uit Italiaanse beker, Ajax-tegenstander Union door in DFB-Pokal

Internazionale heeft de halve finales van de Coppa Italia gehaald door Atalanta Bergamo te verslaan. Het werd 1-0 voor Inter, waar Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis stonden. Bij de tegenstander speelden Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon vanaf het begin mee.

In Duitsland is Union Berlin, volgende maand tegenstander van Ajax in de Europa League, door naar de kwartfinales van de DFB-Pokal. In eigen huis werd Wolfsburg met 2-1 verslagen.