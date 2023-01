Huis doorzocht vanwege schietpartij Zwijndrecht, verdachte niet gevonden

De politie heeft gisteravond een woning in Rotterdam doorzocht in verband met de klopjacht op de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht, tien dagen geleden. De 49-jarige Minh Nghia Vuong wordt gezocht voor het doodschieten van zijn ex-schoonmoeder (66) en het ernstig verwonden van haar dochter (38). De dochter ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Of de zoektocht iets heeft opgeleverd is niet bekend, maar duidelijk is wel dat de voortvluchtige man niet is gevonden in het huis in de wijk Prins Alexander. Volgens de politie gaat het om de woning van een bekende van de verdachte.

Veel tips

De politie zei in het televisieprogramma Opsporing Verzocht dat er nog steeds veel tips binnenkomen in de zaak. "We kregen en krijgen ontzettend veel meldingen van mensen die denken dat ze hem ergens hebben gezien, of denken te weten waar hij is", zei een woordvoerder in de uitzending.

De politie meldde in het programma ook dat het rechercheteam dat op de zaak zit is uitgebreid. Eerder werd al een nieuwe foto van de verdachte naar buiten gebracht.

30.000 euro

Voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de man is een beloning van 30.000 euro uitgeloofd. In de zaak zijn inmiddels drie vluchtauto's gevonden. De laatste, een Seat Ibiza, werd vorige week woensdag aangetroffen in Hoek van Holland.

De politie waarschuwt mensen de man niet zelf te benaderen maar 112 te bellen, omdat hij vuurwapengevaarlijk is.