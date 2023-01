Iraans stel moet ruim 10 jaar de cel in voor dansen op straat

In Iran is een jong stel veroordeeld tot meer dan tien jaar cel nadat ze een video op internet hadden geplaatst waarin ze dansend op straat te zien zijn. Dat meldt onder meer persbureau AFP op basis van het Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Astiyazh Haghighi (21) en haar verloofde Amir Mohammad Ahmadi (22) werden in november gearresteerd. Dat gebeurde nadat ze de video op hun Instagramaccounts hadden gepost, zegt een bron tegen de BBC. De twee hebben bij elkaar meer dan twee miljoen volgers op Instagram. Haghidi zou enige bekendheid genieten als modeontwerpster.

Op het filmpje is te zien dat ze dansen tegen de achtergrond van de Azadi-toren in de hoofdstad Teheran. Deze 'vrijheidstoren' staat in het westen van de stad en werd gebouwd onder het bewind van de laatste sjah, dus in de tijd voor de islamitische revolutie. Het monument is een symbolische poort naar het Westen. Haghighi draagt op de video geen hoofddoek, is te zien op de video bij de BBC, terwijl dat in Iran voor vrouwen verplicht is. Ook is het voor vrouwen verboden om in het openbaar te dansen, schrijft The Guardian.

Geen advocaten

De video wordt gezien als een provocatie aan het adres van het Iraanse regime. Het duo is veroordeeld voor 'het promoten van corruptie en publiekelijke prostitutie' en 'samenkomen met de intentie om de nationale veiligheid te verstoren'.

Naast de celstraffen van elk dik tien jaar, mogen ze twee jaar geen sociale media gebruiken en het land niet verlaten. Tegen HRANA zei een vertrouweling van de familie van Haghighi dat de twee geen recht hadden op een advocaat in de rechtszaal. Ook werden hun verzoeken om op borgtocht vrij te komen afgewezen.

De protestbeweging in Iran ziet de video als een symbool voor de vrijheden waarvoor al maanden wordt betoogd in Iran, schrijft The Guardian. En dan met name het moment waarop Ahmadi zijn verloofde optilt. Bij het plaatsen van de video legde het stel zelf geen verband met de protesten in Iran.