Fransen opnieuw massaal op de been tegen opschuiven Franse pensioenleeftijd

In heel Frankrijk is voor de tweede keer in korte tijd massaal gedemonstreerd tegen de pensioenplannen van de regering. President Macron wil de pensioenleeftijd geleidelijk verhogen van 62 naar uiteindelijk 64 jaar in 2030. Volgens de vakbonden waren er vandaag 2,8 miljoen mensen op de been, van Lille in het noorden tot Marseille in het zuiden. Dat zou een historisch hoge opkomst zijn. Bij de vorige demonstratie op 19 januari waren er volgens de bonden ruim 2 miljoen mensen op straat. De politie komt uit op een veel lagere schatting en houdt het op 1,2 miljoen betogers, tegen 1,1 miljoen demonstranten een kleine twee weken geleden. In Parijs is massaal geprotesteerd tegen de pensioenhervorming:

