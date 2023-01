Witte Huis boos over recordwinst energieconcern ExxonMobil: 'zakkenvullers'

Het Witte Huis is verontwaardigd over de jaarcijfers die het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft gepresenteerd. Het bedrijf heeft vorig jaar 56 miljard dollar winst geboekt. Het gaat om de grootste jaarwinst van de energiegigant ooit en een verdubbeling ten opzichte van de winst in 2021.

In een verklaring noemt het Witte Huis de winstmarge stuitend, omdat Amerikanen veel geld aan pomp kwijt zijn voor brandstof. "De laatste winstcijfers maken duidelijk dat oliemaatschappijen alles ter beschikking hebben om de productie te verhogen", zegt het Witte Huis. "Ze hebben vergunningen om de productie te verhogen. Maar in plaats daarvan kiezen ze ervoor de zakken te vullen van directeuren en aandeelhouders."

De torenhoge winstcijfers in de olie- en energiesector kunnen rekenen op grote belangstelling van overheden in zowel de Verenigde Staten als Europa. De Europese Unie kwam vorig jaar met een extra winstbelasting op de energiesector, iets waar ExxonMobil fel op tegen is. Het bedrijf probeert met rechtszaken onder die belasting uit te komen.

'Meer aanbod nodig'

Topman Woods van het concern zegt dat het Europese voorstel juridisch niet houdbaar is. "Het is het tegenovergestelde van wat nodig is", zei hij vandaag. "Er is meer aanbod van olie nodig." Het bedrijf werd dit jaar voor 1,3 miljard dollar extra belast, grotendeels door de extra Europese heffingen.

Volgens de topman is er afgelopen jaar fors geïnvesteerd in extra productie. Het bedrijf stelt dat het voor en tijdens de coronapandemie is blijven investeren. "We hebben ons ingezet toen anderen zich terugtrokken", zegt de ceo. Hij voegt eraan toe dat er de komende jaren veel geld gestoken wordt in duurzaamheidsprojecten, zoals het afvangen en opslaan van CO2.

Het bedrijf kwam begin dit jaar onder vuur te liggen, omdat het al in de jaren 70 wist dat het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot de opwarming van de aarde. ExxonMobil is in Nederland samen met Shell eigenaar van de NAM, dat zich bezighoudt met de winning van aardgas. Ook heeft het bedrijf een raffinaderij en diverse fabrieken in Nederland.

Torenhoge winsten

Ook andere oliemaatschappijen en energiebedrijven hebben goede zaken gedaan. Het eveneens Amerikaanse Chevron presenteerde vorige week een jaarwinst van 35,5 miljard dollar, ook een verdubbeling in vergelijking met 2021. Een dag voor de presentatie van de jaarcijfers meldde Chevron al dat het voor 75 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen en dat het dividend op aandelen omhoog gaat.

Ook op de cijfers van Chevron kwam een boze reactie van het Witte Huis, dat juist gevraagd heeft om verlaging van de prijzen aan de pomp en verhoging van de productie. "Het bedrijf zegt daar hard aan te werken. Maar 75 miljard uitdelen aan de top en de rijke aandeelhouders is een vreemde manier om dat te tonen", zei een woordvoerder van het Witte Huis. Overigens gaf ook ExxonMobil veel geld aan zijn aandeelhouders: ruim 29 miljard dollar.

President Biden heeft de oliemaatschappijen ervan beticht te profiteren van de oorlog in Oekraïne, en overweegt ook een extra winstbelasting te heffen.